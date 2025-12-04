Nonostante le dichiarazioni rilasciate al 'Gran Galà del Calcio' da Piero Ausilio, il quale ha spiegato che l'Inter non sarà attiva nel mercato invernale, Beppe Accardi crede che ci sarà comunque del movimento dalle parti di Viale della Liberazione nel mese di gennaio: "Mi aspetto innesti mirati dall'Inter", ha detto a Tuttomercatoweb.com.

I nerazzurri, in ogni caso, partono indietro nelle preferenze di Accardi in ottica scudetto: "Per me vincerà il Milan, insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano”.