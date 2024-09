C'è anche Yann Sommer tra i dieci candidati alla vittoria del 'Trofeo Yashin 2024', riconoscimento istituito nel 2019 da France Football per premiare il miglior portiere del mondo, in omaggio all'estremo difensore russo unico vincitore in quel ruolo del Pallone d'Oro. Lo svizzero, campione d'Italia con l'Inter nella passata stagione, è in lizza con Diogo Costa (Porto), Gianluigi Donnarumma (PSG), Gregor Kobel (Borussa Dortmund), Andrij Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (Milan), Giorgi Mamardashvili, Emiliano Martinez (Aston Villa), Unai Simon (Athletic Bilbao) e Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

In passato, altri due estremi difensori nerazzurri furono inseriti nella lista dei finalisti: Samir Handanovic (2019, 2021) e André Onana (2023).

