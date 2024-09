Va a Marcus Thuram il primo premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' della Serie A 2024-25. L'attaccante dell'Inter, autore di due doppiette nelle prime tre giornate del campionato, ritirerà il riconoscimento di miglior giocatore del mese di agosto prima del derby di Milano, in programma domenica 22 settembre 202, alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il francese ha superato gli altri candidati - Coco (Torino), Kvaratskhelia (Napoli), Man (Parma), Retegui (Atalanta), Vlahovic (Juventus) - ricevendo il maggior numero dei voti dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio sul sito http://serieapotm.easports.com/. La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 3ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“Alla sua seconda stagione in Serie A Marcus Thuram si conferma fin dall'avvio tra i grandi protagonisti del campionato - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Oltre alle grandi capacità atletiche e la forza fisica che l’hanno sempre contraddistinto, il talento francese è maturato tatticamente ed è cresciuto in termini di concretezza e fiuto del gol, completando la sua evoluzione in attaccante completo, capace di aiutare la propria squadra nella corsa per il titolo con 4 gol in 3 partite. Con il successo di Thuram, un calciatore francese torna ad aggiudicarsi l’EA SPORTS FC Player Of The Month a cinque anni di distanza da Frank Ribery, ultimo a riuscirci, nel settembre 2019".

