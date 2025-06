Victor Piturca, ex CT della Nazionale della Romania, si congratula con Cristian Chivu per il suo ormai imminente approdo alla guida dell'Inter. Intervistato da Gazeta Sporurilor, Piturca ha svelato anche di aver avuto un colloquio con l'ex difensore nerazzurro prima della scelta: "Penso sia qualcosa di straordinario, qualcosa di fantastico per Cristian. Gli avevo predetto il futuro, mi ha persino chiamato l'altro ieri sera e mi ha detto che al 99% avrebbe firmato. Me l'ha anche detto: 'Mi avevi detto che avrei allenato all'Inter e non ci credevo'. Ed è importante per il calcio rumeno. Eravamo ottimi allenatori che allenavano squadre più grandi".

Piturca aggiunge: "Dopo che col Parma aveva fermato l'Inter, mi ha scritto dicendomi se fossi felice o no. Gli ho risposto che non avrei pianto perché ero felice per lui e l'Inter avrebbe potuto vincere lo Scudetto anche senza la vittoria contro di lui. Certamente sosterrò l'Inter in futuro. Gli ho detto che sarei andato al primo derby a San Siro. Lui è già nel vivo dell'azione. Vediamo cosa succederà, sarà difficile per lui. L'Inter arriva da ottimi risultati, a parte la sconfitta in campionato e in Champions League. Deve prendere obbligatoriamente 5-6 giocatori, gli ho detto che deve portare all'Inter i giocatori in cui crede".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!