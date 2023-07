L'Inter conta di chiudere in giornata l'acquisto di Yann Sommer, come avevamo anticipato ieri (rileggi qui) regalando a Simone Inzaghi il portiere titolare di cui ha tremendamente bisogno per preparare al meglio la prossima stagione. Secondo le informazioni di Sky Sport, il club nerazzurro verserà 4 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco, non i 6 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto dell'esperto portiere svizzero.