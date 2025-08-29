Era nata già in salita la trattativa tra l'Inter e l'Olympiacos per Mehdi Taremi. Ma stando a quanto riferiscono i colleghi greci di SportGr24, pare definitivamente naufragata quest'opzione. Il motivo? I biancorossi hanno già rivolto l’attenzione ad altri profili. Difficoltà strutturali relative alle richieste d'ingaggio del calciatore, ma non solo. Taremi era sicuro di essere una prima scelta.