"La serranda del mercato si abbassa in anticipo". Così Gazzetta.it sul mercato dell'Inter in vista di questi ultimi giorni della sessione estiva. Il profilo di Oumar Solet, che domenica sarà a San Siro da avversario, resta sempre nel mirino. L'Inter l'avrebbe cercato anche quest'estate: all'Udinese ha proposto un prestito con eventuale diritto di riscatto, ma i friulani hanno aperto solo alla cessione definitiva. Può essere un nome per il futuro, chissà, magari già da gennaio.