La Repubblica presenta una personale analisi del futuro dell'Inter, dopo l'assemblea soci di ieri e la conferenza stampa tenuta da Beppe Marotta al Meazza. Secondo il quotidiano, infatti, nelle previsioni c'è anche la partenza di un "big".

Il maggiore indiziato, si legge, è Frattesi, ma dipenderà dalle offerte. Sicuramente andranno a scadenza Arnautovic e Correa, mentre saluterà uno tra Acerbi e De Vrij. Si cercano, per sostituire i partenti, profili alla Thuram, giovani e pronti. Cambierà anche la strategia sui giovani come Palacios: grazie all'Under 23 avranno una squadra in cui crescere.