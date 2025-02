Non è ancora archiviato il capitolo post Juventus-Inter con le presunte affermazioni blasfeme pronunciate da Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’attaccante argentino dell’Inter rischierebbe ancora la squalifica in quanto la Procura federale, spiega il quotidiano, ha aperto un’indagine e dopo 10 giorni è ancora in corso. Al momento i procuratori federali hanno ricevuto solo un video con il labiale, ma è caccia all’audio (che sarebbe presente) per capire esattamente cosa abbia detto Lautaro nell’occasione.

Il pm Giuseppe Chiné deve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per deferire l’argentino e portarlo eventualmente a processo. La buona notizia per l’Inter è che un eventuale giudizio non inciderà sulla sfida contro il Napoli, in programma sabato 1° marzo. L’inchiesta ordinaria non prevede tempi brevissimi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale per Lautaro.

