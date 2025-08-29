In vista della sfida di domenica sera contro l'Inter, il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, deve risolvere qualche ballottaggio. Innanzitutto in difesa, dove Bertola dovrebbe giocare, con Goglichidze che dovrebbe partire invece dalla panchina. Secondo Il Messaggero Veneto, in attacco è previsto l'esordio dell'attaccante Adam Buksa. Palma si avvia verso il secondo forfait.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 21:40
Autore: Niccolò Anfosso
