I kazaki del Kairat Almaty hanno vissuto in diretta il sorteggio della League Phase di Champions League come una specie di sogno ad occhi aperti. L'entusiasmo per la scoperta degli otto avversari in quella che sarà la loro prima storica partecipazione alla competizione più importante d'Europa è condensato nelle parole del tecnico Rafael Urazbakhtin: "Sono contento di giocare con il Real Madrid, non capita spesso nella vita che un club del genere venga in Kazakistan - ha detto -. Siamo stati molto felici quando lo abbiamo scoperto. Volevamo il maggior numero possibile di avversari top e, in effetti, oltre al Real giocheremo anche contro Arsenal e Inter. Siamo contenti di avere questa opportunità. Siamo contenti dei risultati del sorteggio. Il Real Madrid è un club che non ha bisogno di presentazione. L'Inter ha giocato la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni. Lo stesso Arsenal ha giocato in semifinale ed è costantemente in lotta per il titolo in Inghilterra. Brugge, Sporting, Olympiacos, Pafos e Copenhagen sono squadre di alto livello, campioni dei loro paesi. Il livello è molto alto. È chiaro che sembriamo minuscoli rispetto alla loro storia, ma non dimentichiamo che nel calcio tutto è possibile. Ci sono le partite in casa, potremo contare sui nostri tifosi. Combatteremo e daremo il massimo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie
