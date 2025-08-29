Da stasera è ufficiale l'acquisto di Jan Ziolkowski da parte della Roma. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso che accoglie il difensore polacco.

"Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!".