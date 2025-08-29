Migliorano le condizioni di Massimo Moratti. Come riportato da Gazzetta.it, l'ex presidente dell'Inter reagisce alle cure e le sue condizioni sono in lento ma costante miglioramento dopo il ricovero di martedì scorso in terapia intensiva per una polmonite presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. La situazione rimane comunque seria, tanto che anche oggi, venerdì, l'80enne ex presidente dell'Inter rimarrà intubato. Si spera però che già domani o comunque nel weekend si possa estubarlo perché in grado di tornare a respirare autonomamente.