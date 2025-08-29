Possibile svolta per il futuro di Mehdi Taremi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei colleghi di Sportitalia, in questi minuti è in corso un dialogo tra gli agenti dell'iraniano e l'Olympiacos per provarare strappare il sì dell'attaccante al trasferimento. Il club greco ha già un accordo con il club nerazzurro per il cartellino del giocatore.

