L'edizione odierna de La Nazione esalta le qualità tecniche di Ebenezer Akinsanmiro, classe 2004, che si è trasferito al Pisa dall’Inter – club con il quale ha esordito in Serie A - in prestito con diritto di riscatto (i milanesi si sono riservati il contro-riscatto). Nonostante Aebischer gli sia davanti nelle gerarchie, Akinsanmiro è pronto a giocarsi al meglio le proprie carte alla prima stagione in A.