Massimo Moratti è in condizioni stabili e ancora intubato. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che parla di un minimo miglioramento che lascia ben sperare dopo che l'ex patron dell'Inter è stato ricoverato da martedì in terapia intensiva per una polmonite presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Lo storico presidente nerazzurro al momento non risulta ancora in grado di respirare autonomamente, "ma nella scorsa notte non c’è stato un peggioramento del quadro clinico - si legge . Al suo fianco la moglie Milly e i figli, che hanno molto apprezzato l’ondata di affetto che ha travolto la famiglia dopo che ieri si era diffusa la notizia del ricovero ma che avrebbero preferito non diventasse di dominio pubblico". La famiglia Moratti ha chiesto alla direzione dell’Humanitas il massimo riserbo: al momento non è previsto che vengano emessi bollettini medici nemmeno nei prossimi giorni. "Per quel poco che filtra - aggiunge la rosea -, la situazione non risulterebbe critica ma rimane comunque seria perché Moratti aveva già subito un intervento al cuore due anni fa (angioplastica) ed era già affetto da qualche altra patologia".