"Abbiamo dei bei viaggi da fare" ha esordito, con tanto di sorriso sulle labbra, Anouar Aït El Hadj, giocatore dell'Union SG, ennesimo rivale dell'Inter nella stagione di Champions League che verrà. "È un bel sorteggio anche se mi sarebbe piaciuto giocare contro il Barcellona" ammette ai canali ufficiali, dove commenta il verdetto del sorteggio.

"Sarà un piacere rivedere Kompany (suo ex allenatore all'Anderlecht, ndr). Giocare in questo bellissimo stadio contro questa squadra sarà una bella esperienza. Per me lui era come un secondo padre. È lui che mi ha lanciato come professionista quando avevo 17 anni. Ho vissuto un bel periodo con lui. Mi lasciava giocare, avevo delle libertà. È sempre stato positivo".

Un atteggiamento incoraggiante che Aït El Hadj e i suoi compagni di squadra cercheranno di applicare in Europa. "Sono partite difficili. Sta a noi dare il massimo ma per il momento non abbiamo ancora la testa per questo. Ci concentriamo sull'Anderlecht domenica e poi la Champions League sarà tra due settimane".