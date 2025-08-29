Scontata la giornata di squalifica che si portava dietro dallo scorso campionato, Hakan Calhanoglu è pronto a fare il suo esordio stagionale riprendend in mani le chiavi del centrocampo dell'Inter nel match di domenica sera contro l'Udinese. Ai lati del centrocampista turco, secondo quanto riferisce Sky Sport, si piazzeranno Nicolò Barella, certo di un posto, e Petar Sucic, che appare favorito nel ballottaggio con Henrikh Mkhitaryan. 

