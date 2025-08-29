A margine del sorteggio di Montecarlo che ha disegnato il percorso dell'Inter nella League Phase di Champions, Beppe Marotta si è soffermato davanti ai microfoni della UEFA per offrire le sue sensazioni a caldo: "Ripartiamo con le stesse motivazioni dell'anno scorso che ci hanno portato alla finale di Monaco, anche se è stata sfortunata. Siamo l'Inter, per cui dobbiamo essere ambiziosi", il pensiero del presidente nerazzurro.

C'è qualche partita che la emoziona in particolare?
"Devo dire che affrontare squadre come Arsenal e Liverpool provoca una certa emozione. Certo, rappresentano una grande difficoltà per noi ma questo è il bello del calcio". 

E' un'emozione anche partecipare sempre a questa competizione.
"Noi partecipiamo con continuità dal 2018-19, siamo la squadra che rappresenta meglio l'Italia: questo per noi è motivo di grande orgoglio". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 14:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print