I verdetti della prima giornata di Serie A non hanno fatto cambiare idea ad Antonio Conte, tecnico del Napoli, rispetto alle squadre che frequenteranno il vertice della classifica: "Come ho detto alla vigilia, sarà un campionato molto, molto difficile come sempre - ha spiegato -. Ci sarà grande equilibrio, vedo 7-8 squadre molto attrezzate e ci sarà da battagliare. Vedo questo in maniera molto onesta. Sarà difficile, 7-8 sono ben attrezzate per ambire un po' a tutto".