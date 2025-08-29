L'ex calciatore, oggi opinionista e commentatore, Massimo Paganin ha fatto il punto sulla Serie A e sulla prima di campionato in un’intervista concessa alla testata News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, Paganin parla dell’esordio dell’Inter in campionato e dei potenziali obiettivi stagionali del club nerazzurro, condividendo anche le proprie impressioni sui due nuovi innesti Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny.

Nella gara d'esordio di questa Serie A, c'è stata troppa Inter o troppo poco Torino?

“Credo troppo poco Torino, perché le disattenzioni sono state tante, ma non tolgono merito all'Inter che ha giocato con la giusta consapevolezza. Vincere aiuta sempre e si è trattato di un buon segnale, ma occorrerà attendere quelli che saranno gli impegni più importanti per vedere qual è la qualità di questa squadra. Poi arriverà anche la Champions League, dove l'Inter dovrà dare dimostrazione della sua vera forza”.

Cosa si aspetta Massimo Paganin dall'Inter di questa stagione?

“L'Inter gioca per vincere tutto. Ci sarà la Champions League a breve, poi la Supercoppa a dicembre, oltre che la Coppa Italia e il campionato, naturalmente. Sono tutti obiettivi da raggiungere. È ancora presto per dire quanto questo gruppo sia in grado di reggere sul profilo mentale e a tirare fuori tutto il meglio di sé, anche perché si riparte da un nuovo allenatore. La squadra c'è ed è di qualità, negli ultimi anni è stata costruita per vincere tutto quello che era possibile. Personalmente, resto fiducioso, sapendo che anche quest'anno sarà ancora più difficile tenere alti certi standard”.



Quali sono state le impressioni sull'esordio in campionato dei nuovi volti di questa Inter, Petar Sučić e Ange-Yoan Bonny?

“A essere sincero, Sučić mi era piaciuto non tantissimo nel Mondiale per Club, evidentemente perché aveva bisogno di un po' di tempo per ambientarsi e adattarsi alle disposizioni di Chivu; contro il Torino, invece, mi è piaciuto, sia dal punto sul profilo della personalità che sulla qualità delle giocate. È un giocatore che offre la possibilità di essere utilizzato sia da play che da mezzala, a mio modo di vedere. L'Inter ha compiuto un buon acquisto e si tratta di un buon giocatore che, vista la mole di partite nella stagione, potrà dare un aiuto efficace alla squadra. Bonny sa che in questa squadra, almeno nei primi tempi, ricoprirà un ruolo alternativo nei momenti in cui occorrerà far respirare sia Thuram che Lautaro Martinez. Cercherà di ritagliarsi il suo spazio, ha iniziato molto bene in questo campionato e ha realizzato anche un gol che fa morale. Naturalmente, dovrà dimostrare ancora tanto, perché per avere un ruolo importante nell'Inter dovrà essere bravo a realizzare quei gol decisivi per far vincere la squadra”.



Le prime quattro al termine dell'attuale campionato, secondo Massimo Paganin?

“Il Napoli resta la favorita, perché si è rinforzata e ha il vantaggio di aver mantenuto lo stesso allenatore, mentre Inter, Milan e Roma hanno cominciato daccapo. Dico il Napoli davanti, poi Juventus, Inter, Milan e Roma che si contenderanno i posti per la Champions League”.