FC Internazionale Milano ha annunciato che Ultima Markets è diventato il partner regionale ufficiale del club in Asia.

Questa partnership strategica avvicina ulteriormente le due parti, sostenendo valori globali condivisi e collaborando per creare un'esperienza unica che unisce la passione per il calcio con l'intelligenza finanziaria.

In qualità di rinomato broker internazionale di CFD, Ultima Markets è strettamente allineato alla ricerca di eccellenza e innovazione dell'Inter, sia dentro che fuori dal campo. Grazie a un'infrastruttura intelligente, approfondite conoscenze di mercato e un servizio di supporto trasparente, Ultima Markets continua a supportare i trader di tutto il mondo. Questa partnership dimostra l'impegno condiviso di entrambe le parti per l'innovazione e il coinvolgimento e offrirà nuove esperienze e valore al pubblico di tutto il mondo.

Come componente chiave della sua strategia di espansione globale, l'aggiunta di Ultima Markets non solo avvicinerà il club alla sua vasta base di tifosi in Asia e in tutto il mondo, ma collegherà anche una crescente comunità di trader guidati dalla passione per il calcio.