Ademola Lookman potrebbe restare fuori rosa fino a gennaio o tutta la stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Atalanta potrebbe assumere una presa di posizione forte nei confronti del giocatore dopo quanto accaduto in estate.

Lookman, dopo il no dell'Atalanta all'offerta dell'Inter, ha prima tolto ogni riferimento social alla Dea, prima di pubblicare un duro comunicato in cui chiedeva ufficialmente di essere ceduto, rivendicando una promessa mancata. 

Fino al 1° settembre i suoi procuratori cercheranno una sistemazione all'estero: il prezzo è fissato sempre sui 55 milioni..

Sezione: Focus / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 23:40
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print