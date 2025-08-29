Non solo il Lione, anche il Werder Brema in giornata ha avviato i contatti con l'Inter per Taremi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club tedesco è l'ultimo a valutare la posizione dell'attaccante iraniano in uscita.

Il club nerazzurro ha trovato anche un accordo con l'Olympiacos per una cessione a titolo definitivo, ma al momento l'ex Porto non ha ancora dato una risposta. In corsa anche il Panathinaikos. 

Sezione: Focus / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 00:02
Autore: Raffaele Caruso
