A tre giorni dalla chiusura del calciomercato, potrebbero esserci novità importanti in casa Inter. Non solo Taremi, da monitorare la situazione di Frattesi che torna nei pensieri del Newcastle. Ipotesi prestito con obbligo, ma l'Inter vuole che le condizioni del riscatto siano favorevoli.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print