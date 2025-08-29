"Sono un grande tifoso del Barcellona fin da bambino, quindi ho desiderato di incontrare loro. Il mio desiderio si è avverato e ne sono molto felice", così Vasil Kusej commenta per conto dello Slavia Praga quanto stabilito dal sorteggio di Montecarlo per la Champions League che verrà.

Quale trasferta, o stadio, attendi con più ansia?

"Non vedo l'ora di giocare contro l'Inter. Sono andato a San Siro una volta da bambino. Ho ancora quei ricordi in mente da allora. C'era una bella atmosfera lì anche allora, quindi non vedo l'ora".

Come vorresti che ci presentassimo in Champions League?

"Voglio assolutamente che siamo competitivi. Vogliamo giocare un calcio avvincente contro squadre di alto livello per i tifosi che verranno a sostenerci in casa e in trasferta. Vogliamo renderli orgogliosi di noi e dimostrare la nostra forza. Vogliamo dimostrare a tutti che siamo all'altezza della Champions League".