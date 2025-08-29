Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi l'Inter dopo un'estate ricca di polemiche, le voci di mercato, l'infortunio al polpaccio e la squalifica che l'ha costretto a saltare la prima giornata. Nella sfida di domenica contro l'Udinese è previsto il ritorno da titolare in cabina di regia, presumibilmente con Barella e Sucic ai suoi fianchi.

Nella passata stagione il suo rendimento, complici anche i tanti infortuni, è stato al di sotto delle aspettative: adesso il turco vuole ripartire, in quella che - ipotizza oggi il Corriere dello Sport - potrebbe essere l'ultima stagione del turco a Milano. Calha ha tutto per continuare ad essere fondamentale nel centrocampo dell'Inter, dove però il ricambio è già cominciato. "A 31 anni compiuti e con un contratto in scadenza nel 2027, per il centrocampista turco, non è da escludere che questa sia l’ultima stagione interista - scrive il giornale romano -. La prossima estate, infatti, potrebbe convenire a tutti una separazione dolce. E celebrarla dopo aver sollevato assieme un altro trofeo sarebbe il modo migliore per salutarsi".