L'esordio in campionato dell'Inter contro il Torino ha presentato al mondo il talento di Petar Sucic, uno dei migliori in campo a San Siro e pronto a concedere il bis anche domenica sera contro l'Udinese. A fargli spazio può essere Henrikh Mkhitaryan: La Gazzetta dello Sport immagina un passaggio di testimone praticamente immediato tra l'armeno e il croato già a partire dal prossimo match in agenda, quando è previsto il ritorno da titolare in cabina di regia di Hakan Calhanoglu (con Nicolò Barella intoccabile).

Insomma, secondo il quotidiano c'è area di sorpasso "perché il gioiellino croato sbarcato da Zagabria non ha solo conquistato San Siro al primo appuntamento, si è anche portato avanti col lavoro nel grande traffico del centrocampo interista - scrive la rosea -. E allora, mentre Calhanoglu bussa alla porta di Chivu per riprendersi il posto alla guida della manovra, mentre Frattesi aumenta il ritmo degli allenamenti per salire di condizione e l’ultimo arrivato Diouf prosegue nel corso accelerato di Inter, Sucic si prepara a mettere la freccia su Mkhitaryan e a sgusciare via veloce dall’ingorgo della mediana". Domenica sera il turco dovrebbe essere l'unica novità di formazione, con il resto dell'undici confermato dopo la cinquina rifilata ai granata.