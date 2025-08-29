Arrivano nuovi aggiornamenti su Mehdi Taremi. Come raccontato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, tanti club si sono fatti avanti perché l'attaccante nerazzurro è sul mercato e il suo curriculum europeo attira diverse squadre, nonostante l'annata deludente a Milano.

L’Olympiacos, su tutti, è andato molto avanti ma ancora non ha l’ok del giocatore. Il Sassuolo ha chiamato, il PSV anche, nelle ultime 24 ore anche il Lione si è messo in contatto con gli agenti.

Molto dipenderà anche dalla decisione finale del giocatore. La richiesta dell'Inter è di 2-2,5 milioni di euro. Taremi percepisce uno stipendio importante e bisogna far quadrare i conti.