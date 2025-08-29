Salvo clamorosi colpi di scena, la difesa dell'Inter resterà la stessa della passata stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea del club nerazzurro è quella di rimandare l'investimento per un giovane difensore a gennaio o all'estate prossima in attesa di individuare il giusto profilo sotto l'aspetto tecnico ed economico.

Sono stati alcuni profili in queste settimane come Jacquet del Rennes (valutato però 50 milioni), Akcicek del Fenerbahce e Chiarodia del Borussia Monchengladbach, nazionale Under 20 azzurro.

I centrali saranno ancora i due "vecchietti" Acerbi e De Vrij che vanno verso i 38 e i 34 anni. L'augurio è che i due, che andranno in scadenza nel giugno 2026, mantengano i propri standard per un'altra stagione o per lo meno non abbiano problemi fisici che li condizionino troppo fino a gennaio.

L'alternativa potrebbe essere in casa ed è rappresentata da Bisseck. Già Inzaghi aveva cominciato a lavorare su di lui come centrale dei tre, il fisico non gli manca, il potenziale neanche. Non è escluso che Chivu possa a volte provarlo al centro e se l'esperimento dovesse riuscire, l'Inter si ritroverebbe già in casa la soluzione al dopo Acerbi e De Vrij.