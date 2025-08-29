Roma e Bologna hanno scoperto le otto avversarie che incontreranno sul loro cammino nella League Phase dell'Europa League. Ecco l'esito del sorteggio di Montecarlo: 
ROMA: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta). 

BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta). 

Sezione: News / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 13:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print