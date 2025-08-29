Il Newcastle è tornato alla carica per Davide Frattesi. Secondo Sky Sport, il club inglese, che apprezza il profilo del centrocampista italiano da tempo, ha proposto all'Inter un prestito con obbligo di riscatto, ma a condizioni non facili da raggiungere. Formula non gradita ai dirigenti nerazzurri, che comunque non considerano il giocatore sul mercato. In Viale della Liberazione valutano il cartellino dell'ex Sassuolo 40 milioni di euro e aprirebbero a un'eventuale cessione solo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo praticamente garantito.