Mehdi Taremi potrebbe salutare l'Inter negli ultimi giorni di mercato e accettare la proposta dell'Olympiacos. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di Atene ha trovato l’accordo con quello nerazzurro, "ma quello che manca è solo l’ok del centravanti iraniano, che si è preso un giorno di riflessioni", si legge. L'ex Porto è comunque destinato alla cessione: su di lu c'è anche l'interesse del Lione in Francia.