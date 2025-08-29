Continua a tenere banco il futuro di Mehdi Taremi e proprio il diretto interessato, dopo la partita vinta dall'Iran contro l'Afghanistan per 3-1 (manciata di minuti per lui), ha chiarito la situazione. “Ho un contratto con l'Inter, di conseguenza potrei anche restare a Milano. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni - ha detto l'attaccante nerazzurro -. Con il club esiste un ottimo feeling, ci stiamo confrontando quotidianamente per trovare la migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa".

"Tempi stretti? Spero che tutto sarà definito a breve, entro la fine di questo torneo (l'AFA Nations Cup 2025, il torneo in cui si affrontano le selezioni della Federazione calcistica dell'Asia centrale, ndr)", ha ammesso Taremi.