Anche il Corriere dello Sport parla oggi della possibilità del trasferimento in Grecia di Mehdi Taremi, in uscita dall'Inter. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con l'Olympiacos per il cartellino, ma l'iraniano ha chiesto 24 ore di tempo per riflettere sulla proposta. Per Tomas Palacios è invece sfumata l'ipotesi Santos. "A questo punto potrebbe anche restare in rosa, a meno che non venga trovata una soluzione last minute per un suo trasferimento in quanto (così come Taremi) già da tempo gli era stato comunicato di non rientrare nel progetto tecnico", riporta il quotidiano sportivo romano.