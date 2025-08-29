Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa) e Union SG (fuori). L'urna di Montecarlo ha lasciato in eredità queste otto avversarie all'Inter nella Champions League 2025/26. Un percorso non semplice, con diversi avversari di valore nel cammino dei nerazzurri.

"Chivu - scrive La Gazzetta dello Sport - si misurerà subito con due giganti inglesi, Liverpool e Arsenal, ma proverà pure a schivare la trappola spagnola dell’Atletico e quella tedesca del Borussia Dortmund. In più, ritroverà pure un pezzo di cuore lungo il cammino: tornerà nella “sua” Amsterdam, dove ha iniziato la scalata e messo al braccio una storica fascia a 21 anni, anche se questo Ajax disastrato è lontanissimo dalla gloria che fu. Semmai, il tecnico romeno sarà contento di affrontare a San Siro i carrarmati di Premier, smisurati in campo e fuori: insieme Liverpool e Arsenal hanno speso oltre 670 milioni di euro e non si è ancora aggiunto Isak alla lista dell’insaziabile Slot, tecnico dei Reds. La squadra di Arteta, invece, è caduta 1-0 (rigore di Calha) a Milano giusto una stagione fa, ma rispetto ad allora ha aggiunto il centravanti mancante che butta giù le porte: Victor Gyokeres è uno degli incubi che svolazzano, ma non il solo".