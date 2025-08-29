Secondo quanto rivelato da Il Messaggero Veneto, c'è da registrare un nuovo interessamento per Oumar Solet, nome accostato con insistenza all'Inter, che però ha perso quota con il passare dei giorni: sulle tracce del difensore francese dell'Udinese ci sarebbe ora il Milan, alla ricerca di un profilo per completare la difesa dopo l'arrivo di Koni De Winter, che ha sostituito Malick Thiaw, volato al Newcastle per una cifra di 40 milioni di euro.