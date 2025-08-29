Nell'incontro andato in scena ieri in Prefettura, al quale erano presenti il sindaco di Milano Beppe Sala, le assessore Martina Riva (Sport) e Alessia Cappello (Commercio), i rappresentanti del Consorzio che riunisce gli ambulanti autorizzati a lavorare all'esterno del Meazza e quelli della società M-I Stadio, è arrivata la proroga di un anno del contratto di 57 ambulanti di San Siro su 64. Lo riporta l'edizione milanese del Corriere della Sera, specificando che per gli altri sette (tutti venditori di merchandising) l'esclusione è dovuta ad un «provvedimento cautelativo» legato all'inchiesta 'Doppia Curva' che ha coinvolto il tifo organizzato di Inter e Milan.

"Siamo soddisfatti di questo risultato perché la proroga permette a 600 lavoratori di tornare in servizio - le parole di Giacomo Errico, presidente di Apeca/Fiva Milano e presidente di Fiva nazionale -. Ma anche perché si tratta di una proroga tecnica in attesa del bando di M-I Stadio per il nuovo contratto, che sarà emesso l’anno prossimo tenendo conto del diritto di prelazione degli attuali titolari, nel rispetto delle leggi regionali in materia".