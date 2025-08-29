Non c'è il nome di Francesco Pio Esposito nella lista dei convocati di Silvio Baldini, ct dell'Italia U21, per le prime gare di qualificazione all'Europeo di categoria (Gruppo E) contro Montenegro e Macedonia del Nord. Una conferma indiretta della sempre probabile chiamata del baby bomber dell'Inter in Nazionale maggiore.

