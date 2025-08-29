Nelle scorse ore si è diffusa la notizia di un interesse del Newcastle per Davide Frattesi. Interesse rispedito al mittente dall'Inter, anche perché l'offerta non è stata ritenuta soddisfacente (prestito con obbligo a determinate condizioni non facilissime da raggiungere). Oggi il Daily Mail spiega il motivo dietro l'interesse dei Magpies per il calciatore nerazzurro.

Il sondaggio c'è stato, ma era vincolato alle condizioni fisiche di due calciatori presenti nella rosa, ovvero Sandro Tonali e Joelinton. Nel caso in cui gli stop dei due fossero stati più lunghi, il Newcastle avrebbe deciso di intervenire con l'innesto di un nuovo centrocampista. Al momento la priorità resta l'inserimento di un altro attaccante. Il sondaggio è stato dunque puramente esplorativo.