"Barcellona e Tottenham sono i due avversari che mi hanno reso più felice. Sono grandi squadre e non vedo l'ora di vederle", ha detto Tomáš Holeš, capitano dello Slavia Praga a margine dei sorteggi di Montecarlo che hanno disegnato la Champions League 2025/26.  

Quali sono le ambizioni della squadra? Come ti presenterai?
"Non dirò ambizioni di punti, ma vorrei che fossimo più di un degno avversario nelle partite. Vorremo dare filo da torcere a tutti e ottenere qualche punto. La qualità di queste squadre di vertice è enorme, le guardiamo in TV ogni anno. Sarà un ottimo confronto per noi".

Sezione: Eurorivali / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 23:58
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
