"Barcellona e Tottenham sono i due avversari che mi hanno reso più felice. Sono grandi squadre e non vedo l'ora di vederle", ha detto Tomáš Holeš, capitano dello Slavia Praga a margine dei sorteggi di Montecarlo che hanno disegnato la Champions League 2025/26.

Quali sono le ambizioni della squadra? Come ti presenterai?

"Non dirò ambizioni di punti, ma vorrei che fossimo più di un degno avversario nelle partite. Vorremo dare filo da torcere a tutti e ottenere qualche punto. La qualità di queste squadre di vertice è enorme, le guardiamo in TV ogni anno. Sarà un ottimo confronto per noi".