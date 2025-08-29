Intervistato da Rivista Undici, Oumar Solet ha ripensato al gol segnato a San Siro, lo scorso 30 marzo, contro l'Inter, una squadra con la quale disse di avere un conto in sospeso dai tempi del Salisburgo: "Direi che mi sono preso una piccola vendetta (ride, ndr), mi sono goduto quel gol in ogni istante. Direi che è uno dei più belli di tutta la mia carriera fino a questo momento, è incredibile. Alla fine abbiamo perso, è vero, ma non scorderò mai la rete. È qualcosa che è nato nella mia mente, non ho ragionato su quello che avrei dovuto fare una volta recuperata la palla: l’ho fatto e basta. Non ho pensato molto, forse è stato proprio questo il segreto. Volevo soltanto che succedesse qualcosa ed è successo".