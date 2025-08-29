Ve lo dico da persona che commercia in giocatori; non state capendo nulla del mercato dell'Inter, perché non comprendete la ragione per cui si stiano/non si stiano muovendo. Se non capite quella, non capite assolutamente nulla e continuate a dilaniarvi. L'Inter non ha numericamente bisogno di nessuno. Ha due giocatori per ogni ruolo + un'ottima U23 da cui pescare eventualmente un terzo in caso di necessità (anche perché altrimenti non si capisce a cosa serva). Il tema è sempre tra necessità e opportunità.

Se voi dite: "Abbiamo offerto per Lookman, quindi CI SERVE uno come Lookman", state sbagliando. State approcciando dal punto di vista errato. Non hai offerto per Lookman perché ti serve Lookman, ma perché pensi che Lookman sia un'opportunità. 'Opportunità', dizionario italiano: "La presenza di una o più circostanze o di condizioni appropriate o favorevoli al concretarsi di un'azione". Notare bene che esiste la parola 'favorevole'. Ed è proprio qui che ruota tutta la questione. Il che vuol dire, che tu stai cercando una condizione favorevole, non una assolutamente necessaria. La condizione favorevole è quella che si può permettere chi non ha necessità. Vi ribadisco subito che, il fatto che voi riteniate ci siano delle necessità, è irrilevante.

Loro non lo ritengono e se abbiano o no ragione lo si vedrà. Di solito hanno ragione, magari questa volta sbagliato e avrete ragione voi. Il punto è che l'Inter non approccia il mercato con l'idea che qualcuno serva. Ed è questa la ragione per cui non cerca 'uno come Lookman'. Loro cercano Lookman,alla cifra che ritengono corretta per Lookman, che permetta di fare un upgrade che Lookman racchiude dentro di sé. Se questa cosa si concretizza, allora si riflette sul giocare in un modo differente, con un modulo differente e uno stile differente.

Altrimenti non succede, si gioca con lo stesso stile e sei completo numericamente. Le necessità le hanno individuate in Luis Henrique, Sucic e Bonny e puntualmente sono state coperte. Da quel momento in poi nulla è necessario, ma tutto può essere utile. Perché tutto sia utile, servono condizioniI fa-vo-re-vo-li. E favorevoli non vuol dire solo economicamente, ma anche tecnicamente, caratterialmente, sulla futuribilità, su incastri che permettano la cessione di qualcuno in caso di ottima offerta.

Se non capite che l'Inter non approccia il mercato con l'idea di aver bisogno di qualcosa, continuerete a non capire nulla in eterno.

Enea Trapani