Alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato così di alcuni temi relativi al mercato, su tutti la delicata situazione relativa ad Ademola Lookman: "Sul mercato possiamo ancora fare qualcosa, su Lookman difficile indovinare cosa succederà, se sarà ancora qui oppure no.

Due parole anche su Nicola Zalewski, arrivato dall'Inter: "Ha fatto per la prima volta 90 minuti dopo che li aveva fatti con me a Roma: è ottimo in fase di attacco, non in fase di difesa, siamo consapevoli che c’è da lavorare, è ambidestro, ha qualità”.