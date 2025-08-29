Sono stati effettuati anche i sorteggi di Conference League per la Fiorentina di Stefano Pioli che andrà alla caccia della vittoria del trofeo per il quarto anno consecutivo. L'esordio sarà a Vienna contro il Rapid, già incrociato due anni fa nel playoff della competizione. Dynamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomuc arriveranno invece al Franchi, mentre le altre trasferte saranno in Germania contro il Mainz e in Svizzera contro il Losanna. Di seguito tutto il quadro completo, con gli orari delle partite che verranno ufficializzati nelle prossime ore.

Queste le 6 avversarie della Fiorentina
PRIMA FASCIA: Rapid Vienna-Fiorentina
SECONDA FASCIA: Fiorentina-Dynamo Kiev
TERZA FASCIA: Mainz-Fiorentina
QUARTA FASCIA: Fiorentina-AEK Atene
QUINTA FASCIA: Fiorentina-Sigma Olomuc
SESTA FASCIA: Losanna-Fiorentina

Le date della fase campionato di Conference League
1^ giornata: 2 ottobre 2025
2^ giornata: 23 ottobre 2025
3^ giornata: 6 novembre 2025
4^ giornata: 27 novembre 2025
5^ giornata: 11 dicembre 2025
6^ giornata: 18 dicembre 2025

