Mehdi Taremi è sceso in campo per una manciata di minuti nel finale del match vinto 3-1 dalla Nazionale iraniana contro l'Afghanistan al debutto della CAFA Nations Cup 2025, il torneo in cui si affrontano le selezioni della Federazione calcistica dell'Asia centrale. L'attaccante dell'Inter, che si è aggregato solo ieri al ritiro del Team Melli, in Tagikistan, si è alzato dalla panchina al 90' per giocare al posto di Amirhossein Hosseinzadeh i 7' di recupero concessi dall'arbitro.





