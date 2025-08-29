Cancellare il 5-0 di Monaco contro il Psg e riportare in Italia il titolo dopo 16 anni. È questo l’obiettivo della nuova Inter di Christian Chivu, che però non parte con i favori dei bookmaker, come riporta Agipronews.

La vittoria del trofeo dei nerazzurri si gioca a 25 su Snai, stessa quota del Napoli di Antonio Conte, con le italiane ben lontane dal Barcellona, in pole a 6,50 su Planetwin365, davanti a Liverpool a 6,75 e i campioni in carica del Psg a 7. Più staccate Real Madrid e Arsenal a 8, con il Manchester City visto a 9.

Le altre italiane? Il titolo per la Juventus, che manca dal 1996, dato a 33, con la prima volta dell’Atalanta altissima a 100. Difficile comunque che la Champions torni in Italia, opzione fissata a 8, preceduta da Inghilterra a 1,95, Spagna a 3 e Francia a 6. Per quanto riguarda invece il primo posto finale nella fase a campionato, che sancisce poi la griglia che accompagna le squadre fino alla finalissima di Budapest, ancora stesse quote per le italiane, con Inter e Napoli, proposte sempre a 25, con la Juventus a 33 e l’Atalanta a 100, mentre in cima alla lavagna si conferma il Barcellona, a 5,50, con Liverpool secondo a 6,50, Arsenal a 7, mentre il duro calendario degli uomini di Luis Enrique, fa scendere la vetta del Psg a 9 volte la posta.