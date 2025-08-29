Francesco Pio Esposito e Giovanni Leoni saranno le facce nuove dell'Italia di Gennaro Gattuso, pronto a rendere note le prime convocazioni per il debutto da ct contro Estonia e Israele. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla possibile lista per le due partite fondamentali nel percorso al prossimo al Mondiale.

Domenica a Coverciano sono attesi domenica 27/28 azzurri: Tonali resta in dubbio per le condizioni fisiche, Chiesa è una delle suggestioni sugli esterni in cui ci saranno sicuramente Politano, Orsolini e Zaccagni e gli attaccanti Kean, Retegui, Scamacca e il baby bomber dell'Inter, più Lucca in preallarme.