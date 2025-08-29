Il ct della Turchia Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026 che si giocheranno il 4 settembre in trasferta contro la Georgia e il 7 settembre a Konya affrontando la Spagna. Presente in lista il nerazzurro Hakan Calhanoglu al pari di altri due 'italiani', il giallorosso Celic e il bianconero Yildiz.