Javier Zanetti ha commentato l'esito del sorteggio della League Phase di Champions League anche per Movistar: "È un sorteggio equilibrato per noi. Ogni partita è difficile, soprattutto in una competizione come la Champions League. Bisogna pensare a una gara alla volta, le parole del vice presidente dell'Inter riportate dal Mundo Deportivo.

Pupi, in particolare, si è concentrato su uno degli avversari che i nerazzurri troveranno sul loro cammino, l'Atletico Madrid: "Sappiamo che è una grande squadra, con un ottimo allenatore che io conosco molto bene (Simeone, ndr). Era un mio compagno di squadra, siamo amici. Conosco alcuni membri del loro staff, come Vivas, Gustavo López e molti dei loro giocatori. Sarà una partita difficile, soprattutto perché giochiamo in casa loro. Il loro avvio deludente? Sì, ma siamo ancora solo all'inizio. Penso che l'Atlético Madrid troverà sicuramente la strada giusta in poche partite".